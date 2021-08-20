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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف صحية وهندسية شاغرة لدى أرامكو الطبي.. الشروط والتخصصات

وظائف صحية وهندسية شاغرة لدى أرامكو الطبي.. الشروط والتخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأوضح المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمراض النطق واللغة.

– أخصائي الصحة المهنية.

– أخصائي أول الصحة المهنية.

– مساعد مستشار خدمات المرضى.

– مهندس كهرباء.

– مساعد طبيب الأسنان.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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