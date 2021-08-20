«شارع الموت» بالرياض.. سرعة جنونية وتفحيط وحوادث المأساوية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

سلطت “قناة الإخبارية” الضوء على ظاهرة الحوادث التي تتزايد فيما اسمته بـ “شارع الموت” بحي النسيم بالرياض، حسبما أطلق عليه السكان، وذلك نتيجة لكثرة حوادث الدهس التي وقعت عليه نتيجة السرعة الجنونية والتفحيط المستمر.

وأوضح التقرير أن هذا الشارع اشتهر بالتفحيط وتجمهر المراهقين مع افتقاره لسبل السلامة وتأمين حماية المشاة وعدم وجود مطبات لتخفيف السرعة.

من جانبه قال أحد المواطنين الذي يسكن في حي النسيم إن هذا الشارع لا يوجد به سوى إشارتين مروريتين رغم طوله وعرضه، مشيراً إلى أنه يسكن في حي النسيم منذ أكثر من 30 عاماً، ويومياً يسمع عن حادث دهس.

فيما قال والد أحد الضحايا أن ابنه توفي في حادث دهس في نفس الشارع وكانت المركبة تسير بسرعة قدرت لدى المرور بـ160 كم/الساعة.

وأضاف مواطن آخر أن عاملاً تعرض لحادث دهس أيضاً في نفس الشارع موضحاً أن العامل كان يعبر الطريق وأثناء ذلك صدمته سيارة مسرعة فقذفته على بعد 20 متراً وهو حالياً في شبه غيبوبة وجميع أطرافه مشلولة.