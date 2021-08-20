الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بينها شروط الإصدار.. «الجوازات» توضح 7 معلومات مهمة عن تأشيرة الخروج النهائي

بينها شروط الإصدار.. «الجوازات» توضح 7 معلومات مهمة عن تأشيرة الخروج النهائي
0

تواصل – فريق التحرير:

قدمت المديرية العامة للجوازات، 7 معلومات مهمة عن تأشيرة الخروج النهائي، تتعلق بشروط إصدارها وإلغائها والغرامة المالية في حال عدم المغادرة خلال المدة المحددة.

وقالت الجوازات رداً على بعض الاستفسارات، أنه يمكن إصدار التأشيرة من خلال الخدمات الإلكترونية للجوازات بشرط أن يكون متبقيًا في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يومًا وأكثر.

وأكدت الجوازات السعودية، عدم إمكانية السماح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

كما اشترطت الجوازات، سداد جميع المخالفات المرورية، وألا توجد مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأشارت الجوازات إلى أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه ما زال مسجل بالنظام في سجلك.

وأضافت الجوازات، أنه يتم الإسقاط بعد نهاية تأشيرة الخروج النهائي مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال، مؤكدة أن سريان هوية مقيم يعد شرطًا عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

فيما أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة يشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد، حتى لو كانوا خارج المملكة.

مواد ذات صلة

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً دون مقابل

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً دون مقابل

«الجوازات» تستكمل جميع التجهيزات لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج

«الجوازات» تستكمل جميع التجهيزات لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج

«الجوازات» توضح طريقة إسقاط العمالة المنزلية في حال الخروج بلا عودة

«الجوازات» توضح طريقة إسقاط العمالة المنزلية في حال الخروج بلا عودة

«الجوازات»: بوابة «مقيم» تصدر تقارير عن العاملين للجهات الطالبة دون حاجة لمراجعتها

«الجوازات»: بوابة «مقيم» تصدر تقارير عن العاملين للجهات الطالبة دون حاجة لمراجعتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>