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نصائح مهمة لحماية العين أثناء العمل المكتبي.. «50 سم والضوء المبهر»

نصائح مهمة لحماية العين أثناء العمل المكتبي.. «50 سم والضوء المبهر»
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تواصل – وكالات:

قالت الهيئة الألمانية للتأمين ضد الحوادث إنه يمكن حماية العين أثناء العمل المكتبي باتباع نصائح بسيطة، حيث لا يجوز أن تقل المسافة بين العين والشاشة عن 50 سم.

وأضافت الهيئة أنه يجب استخدام لوحة مفاتيح بلون فاتح وكتابة بلون داكن، حيث يعمل هذا التصميم الإيجابي على حماية العين من الإجهاد بسبب التحول من الداكن في لوحة المفاتيح إلى الفاتح للشاشة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ولحماية العين، يجب الحرص على نفاذ ضوء النهار إلى مكان العمل بشكل كاف، وتجنب الانعكاسات الضوئية والضوء المبهر، لأن هذه المؤثرات الضوئية السلبية تُجهد العين وتسبب الشعور بالتعب والإرهاق على المدى الطويل.

ومن المثالي أن تُشكل الشاشة زاوية 90 درجة مع النافذة. ومن المهم أيضاً الراحة المنتظمة، والرَمش من وقت لآخر.

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