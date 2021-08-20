درجات الحرارة المُسجلة بمصايف المملكة.. الطائف الأعلى والسودة الأقل

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الجمعة في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 37 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي:

– الطائف 37

– الهدا 33

– أبها 32

– بلجرشي 32

– تنومة 32

– الباحة 31

– الشفا 30

– بللسمر 30

– النماص29

– بللحمر 29

– جبال فيفا 27

– السودة 25

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.