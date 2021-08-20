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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في نيوزيلندا: «تمديد الطوارئ»

تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في نيوزيلندا: «تمديد الطوارئ»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، عن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد -المستوى الرابع- إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الساعة 11:59 مساء.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بتويتر، بأن ذلك جاء بعد رصد 11 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة في نيوزيلندا.

وأضافت أن مجموع المصابين أصبح 31 حالة، حيث تم رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون، فيما تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12 – 15 سنة.

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