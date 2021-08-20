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جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد.. موعد ورابط التقديم

جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد.. موعد ورابط التقديم
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تواصل -فريق التحرير:

أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً على درجة (أستاذ ـ أستاذ مشارك ـ أستاذ مساعد)، وذلك بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.

كما اشترطت أن يكون التقدير العام في درجة البكالوريوس جيد جدًا على الأقل، وأن تُرفق معادلة درجة الدكتوراه في حال الحصول عليها من جامعة خارج السعودية، مع أفضلية القبول لمن لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجّلات العلمية المحكمة المعتمدة، إضافة إلى تحقيق المتقدم الشروط الخاصة للكلية المتقدم عليها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية، مع إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة وهي صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة” البكالوريوس والماجستير والدكتوراه” ، وفي حال الحصول على المؤهل من جامعة خارجية فيتم إرفاق صورة معتمدة من معادلات الوثائق، وصورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى رفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني بدءًا من يوم غدٍ، على أن ينتهي التقديم بتاريخ 20 من ذات الشهر من خلال الرابط الآتي:هنا، منوهة إلى أن التقديم إلكترونيًا وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.

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