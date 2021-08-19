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فرع «الموارد البشرية» بعسير يقيم لقاء الجمعيات التعاونية بالمناطق الجنوبية

فرع «الموارد البشرية» بعسير يقيم لقاء الجمعيات التعاونية بالمناطق الجنوبية
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تواصل – أحمد المحلي:

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية ، لقاءً مع ممثلي الجمعيات التعاونية في المناطق الجنوبية.

ويهدف اللقاء إلى مشاركة اخر التطورات في قطاع الجمعيات التعاونية ومناقشة الملاحظات و المقترحات من قبل ممثلي الجمعيات التعاونية ،

حضر اللقاء  مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير ومدير عام الجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية ومدراء مراكز التنمية الاجتماعية في المناطق الجنوبية .

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الاستاذ هادي بن عايض الشهراني خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية.

،وأشار إلى توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات كافّة، وتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي .

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