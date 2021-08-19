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وزير التعليم يوضح شرطاً مهماً لحضور الطلاب بالمدارس

وزير التعليم يوضح شرطاً مهماً لحضور الطلاب بالمدارس
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن كل طالب أتم عمر 12 سنة دون أن يكمل الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″،  سيعتبر متغيباً.

وأوضح الوزير في تصريحات لـ”الإخبارية ” أنه ينبغي على الجميع المبادرة بأخذ جرعتي لقاح كورونا، مشيراً إلى أن  طلاب التعليم الجامعي سيعتبرون متغيبين حتى الحصول على الجرعة الثانية،كما أكد وزير التعليم  أن شرط الحضور  للمدارس  هو الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

وكان وزير التعليم قد أكد في تصريحات سابقة اليوم ، استلام 232 مبنى بطاقة استيعابية 119 ألف طالب وطالبة وتجهيز 30 ألف حافلة ومركبة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعداداً للعام الدراسي.

 

 

 

 

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