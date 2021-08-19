تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق ضوابط واشتراطات عديدة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”: “أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية “دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

ومن الشروط أيضا: “دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، كما يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك”.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا التباعد الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة.