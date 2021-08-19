جمعية «قلبي» ترعى إجراء 6 عمليات قلب خلال أسبوع واحد

تواصل – فريق التحرير:

قامت جمعية “قلبي” في خلال أسبوع برعاية ست عمليات لمرضى كانوا يشتكون من انسداد بالشريان، بالأضافة إلى عمليتان قلب مفتوح بمستشفى مركز التخصصي الطبي “SMC” بالرياض وهو أحد شركاء الجمعية في تقديم الخدمات الطبية .

جدير بالذكر أن جمعية “قلبي” هي إحدى الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويشرف عليها نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء الاستشاريين في تخصص أمراض وجراحة القلب لدى الأطفال والكبار.

وتقدم الجمعية خدماتها الصحية للمحتاجين عبر ثلاث مسارات (العلاج والوقاية والتوعية) ، وذلك بالتعاون مع المحسنين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى عقد شراكات غير ربحية مع المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي، وتحظى الجمعية بدعم وتزكية جمع من المشايخ والفضلاء وكبار الأطباء في علوم القلب .

وتهدف الجمعية أن تكون أنموذجًا رائدًا في العمل التطوعي للعناية الصحية بالقلب من خلال :

* المساهمة في علاج مرضى القلب المحتاجين .

* تقديم الدعم النفسي لمرضى القلب وذويهم .

* المساهمة في التثقيف وزيادة الوعي في مجال أمراض القلب .

* دعم البحوث العلمية في مجال أمراض القلب.