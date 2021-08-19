شاهد.. «طائرات بدون طيار» لمكافحة نواقل الأمراض في جازان

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تجربة جديدة لمكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مقطع فيديو، وثقت من خلاله تجربة مكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان، عبر طائرات الرش الجوي دون طيار.

وأكدت الوزارة، أنها تواصل مع الجهات ذات العلاقة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.