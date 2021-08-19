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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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طقس الجمعة..مستقر على معظم الأنحاء وأمطار ورياح بعدة مناطق

طقس الجمعة..مستقر على معظم الأنحاء وأمطار ورياح بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، بمشيئة الله تعالى، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

أما عن حالة البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

 

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