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«التجارة»: إلزام متجر إلكتروني بإعادة نصف مليون ريال للمستهلكين.. لهذا السبب

«التجارة»: إلزام متجر إلكتروني بإعادة نصف مليون ريال للمستهلكين.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت وزارة التجارة متجراً الكترونيا ينشط في استيراد البضائع من الصين، بإعادة مبلغ يتجاوز 500 ألف ريال للمستهلكين، بسبب تأخره في الإيفاء بالتزاماته بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون.

وكانت الوزارة قد تلقت 735 بلاغ عن تأخر المتجر في تسليم المنتجات في المدة المحددة، وتمكنت الوزارة من خلال متابعتها المستمرة مع المتجر من إعادة مبلغ قدره 256.427 ألف ريال للمستهلكين، تمثل المبالغ التي دفعها 211 مستهلك للشراء من المتجر- وفقاً لـ”اليوم”-.

وبينت الوزارة أن بقية المبالغ قد تم الاتفاق عليها بين المتجر والعملاء وجدولتها برضاهم، وسيتم تسليمها لهم خلال أيام.

وتؤكد وزارة التجارة على متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، وحق استرجاع السلعة أو ما قدمه مقابل الخدمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء أو التعاقد في حال عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة.

 

 

 

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