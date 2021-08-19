أمريكا.. اشتباه في وجود سيارة مفخخة بالقرب من مبنى الكونجرس

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تدخلت لتحقق في احتمال وجود متفجرات في سيارة قرب مبنى الكابيتول مقر الكونجرس في العاصمة واشنطن.

وأوضحت شرطة مبنى الكابيتول “نحقق بصحة تهديد بوجود قنبلة” بعد تدخلها لتفتيش “سيارة مشبوهة قرب مكتبة الكونجرس“.

ونقلت محطة “سي أن أن” التلفزيونية الأمريكية، عن مصدر في الشرطة قوله إن “الشرطة أرسلت مفاوضين للتحاور مع رجل جالس في شاحنة يصدر هذا التهديد“.

ولم تؤكد القوى الأمنية حتى الآن النبأ الأخير، لكنها دعت إلى تجنب منطقة مكتبة الكونجرس الواقعة قبالة مقر البرلمان في الجانب الآخر من شارع وحديقة بجانب مقر المحكمة العليا مباشرة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنه تدخل مع شرطة الكابيتول بعد ورود معلومات عن “وجود سيارة مشبوهة وتهديد بوجود قنبلة قرب مكتبة الكونجرس“.

وأخليت عدة أبنية تضم مكاتب تابعة للمكتبة وأخرى تابعة للكونجرس فيما تلقى أشخاص موجودون في أبنية أخرى تعليمات بالابتعاد عن الأبواب والنوافذ على ما أفاد صحفيون أمريكيون في المكان.