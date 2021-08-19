الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التخصصات الصحية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«التخصصات الصحية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني(بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحرر ومدقق لغوي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية) أو خبرة ذات صلة في هذا المجال.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

2- مدير شؤون البحث والتقييم:

– درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال (علم النفس التنظيمي، القياس النفسي).
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/01/11هـ الموافق 2021/08/19م.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مُحرر ومدقق لغوي:
اضغط هنا

2- مدير شؤون البحث والتقييم:
اضغط هنا

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية.. الشروط والتخصصات

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية.. الشروط والتخصصات

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم.. التخصصات ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم.. التخصصات ورابط التقديم

محافظة جدة تعلن عن 300 وظيفة بقطاع النقل واللوجستيات

محافظة جدة تعلن عن 300 وظيفة بقطاع النقل واللوجستيات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>