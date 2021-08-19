«التخصصات الصحية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني(بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحرر ومدقق لغوي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية) أو خبرة ذات صلة في هذا المجال.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

2- مدير شؤون البحث والتقييم:

– درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال (علم النفس التنظيمي، القياس النفسي).

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/01/11هـ الموافق 2021/08/19م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مُحرر ومدقق لغوي:

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2- مدير شؤون البحث والتقييم:

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