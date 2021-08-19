«التخصصات الصحية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني(بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُحرر ومدقق لغوي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية) أو خبرة ذات صلة في هذا المجال.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
2- مدير شؤون البحث والتقييم:
– درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال (علم النفس التنظيمي، القياس النفسي).
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/01/11هـ الموافق 2021/08/19م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مُحرر ومدقق لغوي:
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2- مدير شؤون البحث والتقييم:
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