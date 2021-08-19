تعرّف على درجات الحرارة المُسجلة بمصايف المملكة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الثلاثاء في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 37 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي:

– الطائف 37

– الباحة

– جبال فيفا 31

– الهدا 30

– بلجرشي 29

– أبها

– الشفا 29

– بللسمر

– تنومة 27

– بللحمر 24

– النماص 23

– السودة 21

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).