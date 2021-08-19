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وزير الإعلام: الجواز الصحي للمواطنين أصبح معترفاً به عالمياً (فيديو)

وزير الإعلام: الجواز الصحي للمواطنين أصبح معترفاً به عالمياً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الخميس، إن الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به على مستوى العالم أجمع.

وأضاف القصبي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، نتيجة تكاتف المجتمع.

وتابع “كما شهدت المملكة تعافي في كثير من مجالات الاقتصاد، في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعاني من تبعات كورونا”.

وشدد وزير الإعلام على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح، قائلا: “إن التحصين هو السد الوقائي الاحترازي الأول من فيروس كورونا”.

 

 

 

 

 

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