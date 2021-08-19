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وزير التعليم يوضح آلية الدراسة في العام الدراسي الجديد (فيديو)

وزير التعليم يوضح آلية الدراسة في العام الدراسي الجديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن التعليم في المملكة لم يتوقف ليوم واحد في جميع المراحل التعليمية؛ رغم تعثره في عدد من الدول بسبب كورونا.

وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي :” حضور جميع المعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارسهم، فيما سيكون حضور معلمي المرحلة الابتدائية عن بُعد حتى 30 أكتوبر.”

وأوضح أن العام الدراسي المقبل للطلبة سيبدأ حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا؛ حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم.

وتابع: “سيبدأ الطلبة في المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل، من خلال منصة مدرستي، ورياض الأطفال عبر منصة روضتي.

وأكد أنه ستتم إتاحة القنوات التعليمية على يوتيوب ومنصة مدرستي للطلاب الذين لم يتلقوا جرعتين من لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن الطلاب الذين لم يتلقوا جرعتين من لقاحات كورونا لن يتم تمكينهم من القدوم إلى المدارس لسلامة الطلاب والمعلمين في المنشأة التعليمية، وحثا لهم على إكمال التطعيم والعودة لمقاعد الدراسة.

وقدم وزير التعليم، شكره خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على دعمهما المتواصل لقطاع التعليم.

وقال آل الشيخ: أشكر زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني والإداريين على جهودهم المخلصة لخدمة العملية التعليمية، كما أشكر أولياء الأمور وشركاء التعليم على تعاونهم، وأدعو الله أن يوفق أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد.

وأضاف آل الشيخ : “تطوير شامل للخطط الدراسية، وإعداد (34) منهجاً جديداً، وتطوير (89) منهجاً قائماً، وإنهاء ما يقارب من (120) ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضية.”

وأشار إلى حصول (125) طالباً وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية خلال عامي 20-2021، وتقدّم المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنة بنتائج 2015.

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