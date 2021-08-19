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السماح للمصلين في يوم عاشوراء بإدخال الإفطار الشخصي مع تطبيق التباعد بالمسجد النبوي

السماح للمصلين في يوم عاشوراء بإدخال الإفطار الشخصي مع تطبيق التباعد بالمسجد النبوي
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال الكثافة المتوقعة من قاصدي المسجد النبوي في يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم لعام 1443 هـ.

حيث وفرت الوكالة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة الكميات الكافية من وجبات إفطار للصائمين وفق الأعداد المتوقعة.

وسمحت الوكالة للمصلين بإدخال الإفطار الشخصي فقط، ونوهت بمنع إدخال الإفطار غير الشخصي ومنع التوزيع بأنواعه أو فرد سفر الإفطار أو الإفطار الجماعي، وأكدت الوكالة أن الجلوس للإفطار يكون وفق نقاط التباعد المحددة في المسجد النبوي.

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