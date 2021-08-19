وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية.. الشروط والتخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول/ مركز الابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، إدارة الأعمال).

– أخصائي سياسات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)