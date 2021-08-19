مؤسسة الحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

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بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الأولى من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (90.148.797) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (66.633) طناً، وذلك لعدد (230) مزارعاً، منهم عدد (26) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (460.463.433) ريالاً لعدد (1356) مزارعاً وبكمية (352.398) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (483.496) طناً لعدد (1898) مزارعاً.

وتحث المؤسسة، المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.