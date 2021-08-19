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وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية.. التخصصات والشروط

وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية.. التخصصات والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي عمليات التجارب أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطب الحيوي، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري ثانٍ (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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