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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«البريد» يحدد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن

«البريد» يحدد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن
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تواصل – فريق التحرير:

حددت مؤسسة البريد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن، والتي يجب تجنبها؛ وذلك لضمان عدم تأخير تسليم الشحنات.

وقال البريد، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “تأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر”.

وتشمل المواد المحظورة من الشحن ما يلي:

– المواد السامة والمعدية.

– السوائل القابلة للاشتعال.

– المواد السائلة الحارقة.

– المواد القابلة للاشتعال.

– الغازات المضغوطة.

– المتفجرات.

– المواد المؤكسدة بالإضافة إلى مواد أخرى.

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