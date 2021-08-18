«البريد» يحدد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن

تواصل – فريق التحرير:

حددت مؤسسة البريد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن، والتي يجب تجنبها؛ وذلك لضمان عدم تأخير تسليم الشحنات.

وقال البريد، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “تأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر”.

وتشمل المواد المحظورة من الشحن ما يلي:

– المواد السامة والمعدية.

– السوائل القابلة للاشتعال.

– المواد السائلة الحارقة.

– المواد القابلة للاشتعال.

– الغازات المضغوطة.

– المتفجرات.

– المواد المؤكسدة بالإضافة إلى مواد أخرى.