«البريد» يحدد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن

تواصل – فريق التحرير:
حددت مؤسسة البريد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن، والتي يجب تجنبها؛ وذلك لضمان عدم تأخير تسليم الشحنات.
وقال البريد، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “تأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر”.
وتشمل المواد المحظورة من الشحن ما يلي:
– المواد السامة والمعدية.
– السوائل القابلة للاشتعال.
– المواد السائلة الحارقة.
– المواد القابلة للاشتعال.
– الغازات المضغوطة.
– المتفجرات.
– المواد المؤكسدة بالإضافة إلى مواد أخرى.
تأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر.#سبل#سبيلك_للعالمpic.twitter.com/NAEiP3rH6L
— البريد السعودي | سبل (@SPL_KSA_online)August 18, 2021