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هل صيام «يوم عاشوراء» يُكفّر الكبائر؟ «الفوزان» يجيب (فيديو)

هل صيام «يوم عاشوراء» يُكفّر الكبائر؟ «الفوزان» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث  الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، عن فضل يوم عاشوراء.

وقال الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: “إن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية”، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وردًّا على سؤال (هل صيام يوم عاشوراء يُكفّر الكبائر؟)، قال: إن صيام يوم عاشوراء يكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تُكفر إلا بالتوبة.

 

 

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