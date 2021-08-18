تعرّف على مواصفات سلسلة هواتف «iPhone 13» المرتقبة..ترقيات «مذهلة»

تواصل – وكالات:

كثرت التسريبات والشائعات على مدار الأيام الأخيرة بشأن سلسلة هواتف ”أيفون 13“ iPhone 13المرتقبة، ومع أنها كانت تسريبات جيدة ومبشرة، إلا أن ما تم الكشف عنه مؤخراً يحمل صدمة كبيرة.

ووفقاُ لـ”فوربس” ، فإنه تم مؤخرا تسريب خطط إطلاقiPhone 13من شركة ”أبل“ وهي تحتوي على صدمة، حيث كشف أحد المصادر أن الشركة ستطلق السلسلة الجديدة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

وفي الوقت الذي لم يحدد المصدر تاريخا محددا لإصدار السلسلة، إلا أن الأسبوع المتوقع هو ما بين بين 13 و 17 سبتمبر المقبل، مع تأكيد أقرب الترجيحات إلى أن يكون حدث الإطلاق يوم الثلاثاء 14 سبتمبر مع فتح الطلبات المسبقة يوم الجمعة 17 سبتمبر، كما جرت عليه العادة مع ”أبل“.

وعلاوة على ذلك تم الكشف أن طرازاتiPhone 13 Proستحتوي على ترقيات تخزين ”مذهلة“، حيث تؤكد المصادر أن تشكيلةiPhone 13 ستطلق مع 1 تيرابايت لطرازiPhone 13 Proوهي ضعف مساحة التخزين الحالي لجهازiPhone 12 Pro.

ويقال إن طرازProيستخدم مساحة تخزين أكبر بكثير من حتى لقطات فيديوK 4الحالية، مما يجعل 1 تيرابايت لهواتفiPhone 13ضروريًا لعشاق الفيديو والمحترفين، مع إمكانية وجود طراز متوسط المستوى بسعة 512 جيجابايت.

وأصبحت خيارات التخزين الداخلي في سلسلة هواتف ”آيفون 13“ وهي 128 جيجا بايت / 512 جيجا بايت / 1 تيرا بايت لديها إمكانية بيع هائلة في كل نقطة سعر.

وتشير المعلومات إلى أن مجموعةiPhone 13ستحتوي أيضًا على كاميرات جديدة ضخمة وبطاريات أكبر وشحن أسرع ونتوء أصغر وواي فاي من الجيل التالي – في طرزPro –شاشات 5GوProMotionمطورة عالميًا.

والأكثر مفاجأة هنا، حسب التسريبات، أن شركة ”أبل“ ستقوم بتجميد أسعارiPhone 13ما سيؤدي إلى دورة مبيعات خارقة أخرى، وهذا يعني عدم زيادة أسعار هواتف السلسلة هذا العام، ومع ذلك، فإن ظروف السوق تعني أنه لا يزال يُطلب منك دفع الكثير مقابل السعر المطلوب.