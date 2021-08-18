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رغم «التوطين» .. العمالة الوافدة تسيطر على تجارة وصيانة الهواتف الذكية

رغم «التوطين» .. العمالة الوافدة تسيطر على تجارة وصيانة الهواتف الذكية
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تواصل – فريق التحرير:

رغم مرور 5 سنوات على بدء تطبيق قرار توطين نشاط بيع وصيانة الهواتف الذكية، إلا أن العمالة الوافدة لا تزال تسيطر على هذا القطاع. 

وكشف تقرير مصور نشره برنامج “الراصد” الذي يعرض على قناة “الإخبارية”، سيطرة العمالة الوافدة على أحد المجمعات التجارية لنشاط بيع وصيانة الهواتف الذكية، ليؤكد أنه ورغم تطبيق قرار توطين هذا النشاط الذي صدر في عام 2016 إلا أنه عملياً لا يزال غير مطبق على أرض الواقع.

وأشار التقرير إلى أن المواطنين الذين يعملون في ذلك المجمع التجاري، يعانون من سيطرة العمالة الوافدة على المحلات، حتى أن بعضهم يقوم أحياناً بإغلاق المحل لفترات طويلة بسبب عدم وجود زبائن، فيما يعاني آخرون من ضعف الرواتب نتيجة ضعف الإقبال ومنافسة العمالة الوافدة على الفرص المهنية المتوفرة في ذلك النشاط.

 

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