الأرصاد: توقعات بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق غداً

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.