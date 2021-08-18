استشاري: الكثير من الإجراءات الاحترازية الحالية ستقل في هذه الحالة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري الأمراض المعدية، د.خالد غليلة، إن الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا ستقل إذا وصلت نسبة التحصين إلى 70% من إجمالي سكان المملكة.

وأوضح غليلة، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن الوصول لهذه النسبة سيجعل المملكة من أوائل الدول في التحصين ضد فيروس كورونا.

وتابع أن هناك دراسات تجري حاليًا لتوفير لقاحات للأطفال الأقل من 12 عاما، متوقعًا أن يتم طرح لقاح لهذه الفئة خلال الستة أشهر المقبل.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل (546) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (794) حالة، كما تم تسجيل (8) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (540244) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (525559) حالة.