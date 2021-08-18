صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم / البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للموطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– درجة الدبلوم / البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة.
– خبرة (1) سنة في مجالات الدعم الإداري والسكرتارية.
– معرفة نظم وإجراءات إدارة المكاتب.
– معرفة عملية بالأجهزة المكتبية، مثل الطابعات وغيرها.
– اتقان الحاسب الآلي وبرامج MS Office (MS Excel و MS PowerPoint على وجه الخصوص).
– مهارات إدارة الوقت الممتازة والقدرة على تحديد أولويات العمل.
– الاهتمام بالتفاصيل ومهارات حل المشكلات.
– مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.
– مهارات تنظيمية قوية مع القدرة على تعدد المهام.
الدور الوظيفي:
– أداء أعمال السكرتارية الشخصية والدعم الإداري بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب.
– القيام بمجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بأساسيات العمل ومهام التواصل التنفيذية.
– الرد على جميع المراسلات وتوجيهها.
– تنظيم وجدولة المواعيد، وتخطيط الاجتماعات.
– كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومذكرات المراسلة والخطابات والمساعدة في إعداد التقارير المجدولة بانتظام.
– الحفاظ على قوائم الاتصال.
– حجز ترتيبات السفر.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر حساب الصندوق الرسمي بموقع (LinkedIn)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).