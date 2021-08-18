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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل –  فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم / البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للموطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– درجة الدبلوم / البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة.
– خبرة (1) سنة في مجالات الدعم الإداري والسكرتارية.
– معرفة نظم وإجراءات إدارة المكاتب.
– معرفة عملية بالأجهزة المكتبية، مثل الطابعات وغيرها.
– اتقان الحاسب الآلي وبرامج MS Office (MS Excel و MS PowerPoint على وجه الخصوص).
– مهارات إدارة الوقت الممتازة والقدرة على تحديد أولويات العمل.
– الاهتمام بالتفاصيل ومهارات حل المشكلات.
– مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.
– مهارات تنظيمية قوية مع القدرة على تعدد المهام.
الدور الوظيفي:
– أداء أعمال السكرتارية الشخصية والدعم الإداري بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب.
– القيام بمجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بأساسيات العمل ومهام التواصل التنفيذية.
– الرد على جميع المراسلات وتوجيهها.
– تنظيم وجدولة المواعيد، وتخطيط الاجتماعات.
– كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومذكرات المراسلة والخطابات والمساعدة في إعداد التقارير المجدولة بانتظام.
– الحفاظ على قوائم الاتصال.
– حجز ترتيبات السفر.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر حساب الصندوق الرسمي بموقع (LinkedIn)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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