صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم / البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للموطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة الدبلوم / البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة.

– خبرة (1) سنة في مجالات الدعم الإداري والسكرتارية.

– معرفة نظم وإجراءات إدارة المكاتب.

– معرفة عملية بالأجهزة المكتبية، مثل الطابعات وغيرها.

– اتقان الحاسب الآلي وبرامج MS Office (MS Excel و MS PowerPoint على وجه الخصوص).

– مهارات إدارة الوقت الممتازة والقدرة على تحديد أولويات العمل.

– الاهتمام بالتفاصيل ومهارات حل المشكلات.

– مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.

– مهارات تنظيمية قوية مع القدرة على تعدد المهام.

الدور الوظيفي:

– أداء أعمال السكرتارية الشخصية والدعم الإداري بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب.

– القيام بمجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بأساسيات العمل ومهام التواصل التنفيذية.

– الرد على جميع المراسلات وتوجيهها.

– تنظيم وجدولة المواعيد، وتخطيط الاجتماعات.

– كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومذكرات المراسلة والخطابات والمساعدة في إعداد التقارير المجدولة بانتظام.

– الحفاظ على قوائم الاتصال.

– حجز ترتيبات السفر.

التقديم: