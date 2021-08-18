الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الزراعة يكشف حجم الهدر الغذائي في المملكة سنوياً

وزير الزراعة يكشف حجم الهدر الغذائي في المملكة سنوياً
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي نسبة الهدر الغذائي في المملكة سنوياً.

وأوضح الفضلي، أن نسبة الفقد والهدر الغذائي وصلت لأكثر من (33%)، فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء (40) مليار ريال سنوياً- وفقاً لـ”البلاد”-.

وأكد أهمية الوصول إلى آلية ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء، من خلال تكاتف الجميع في التوازن في شراء المواد الغذائية وتذكّر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف.

وأشار الفضلي إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المنتجين والمستهلكين للحد من أثار هذا الفقد والهدر على الصحة والبيئة والاقتصاد

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من جامعة «الأمير سطام» للطلاب بشأن القبول بالعام الدراسي الجديد

تنبيه مهم من جامعة «الأمير سطام» للطلاب بشأن القبول بالعام الدراسي الجديد

«وَالَّذي أَطمَعُ أَن يَغفِرَ لي خَطيئَتي يَومَ الدّينِ».. تلاوة للشيخ «الدوسري»

«وَالَّذي أَطمَعُ أَن يَغفِرَ لي خَطيئَتي يَومَ الدّينِ».. تلاوة للشيخ «الدوسري»

غلق طريق «وادي وج» لتنفيذ مشروع «توسعة شبكة مياه الطائف» حتى هذا الموعد

غلق طريق «وادي وج» لتنفيذ مشروع «توسعة شبكة مياه الطائف» حتى هذا الموعد

هل تخفيف الأحمال يقلل من فاتورة الكهرباء؟.. مختص يجيب

هل تخفيف الأحمال يقلل من فاتورة الكهرباء؟.. مختص يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>