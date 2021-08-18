الإطاحة بمواطن سرق 6 مركبات لنشل المارة في مكة

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية المكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (6) مركبات في وضع التشغيل، واستخدامها في نشل المارة. تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.