كل ما تريد أن تعرفه عن «هربس الأطفال»..الأعراض والوقاية والعلاج

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فيروس “الهربس” عدوى شديدة وشائعة، ويعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بها، يتسب الهربس في قرح وبثور صغيرة حول الفم، يصاب بها البعض دون حدوث أعراض بينما يتعرض آخرون لأعراض شديدة.

نستعرض في التقرير التالي أسباب وأعراض إصابة الأطفال بفيروس الهربس وأبرز طرق الوقاية، وفقًا لموقع ” Healthy children”.

أسباب الإصابة بالهربس عند الأطفال

يحدث الهربس نتيجة التعرض المباشر للعدوى، يعرف أيضًا بقرح البرد، يمكن أن ينتقل للطفل عن طريق التقبيل، أو مشاركة الأكواب أو الأواني، أو مشاركة المناشف والمناديل والأدوات الشخصية، أو عن طريق لمس القرحة الباردة قبل أن تلتئم، يمكن أيضًا أن ينتشر الفيروس للآخرين قبل ظهور قرحة البرد بـ 24 إلى 48 ساعة.

بمجرد إصابة الطفل بفيروس الهربس البسيط، يصبح الفيروس غير نشط لفترات طويلة من الزمن، يمكن بعد ذلك أن يصبح نشطًا في أي وقت ويسبب تقرحات البرد مرة أخرى، لا تدوم قرح البرد عادة أكثر من بضعة أيام أو حتى أسبوعين، يمكن أن تتسبب الشمس الحارقة أو الرياح الباردة أو المرض أو ضعف جهاز المناعة في الإصابة بالهربس.

أعراض الهربس عند الأطفال

يمكن أن تحدث الأعراض بشكل مختلف قليلاً في كل طفل، لا يعاني بعض الأطفال من أعراض الإصابة الأولى بفيروس الهربس البسيط، في حالات أخرى قد يعاني الطفل من أعراض شبيهة بالأنفلونزا وتقرحات في الفم وحوله، عندما تعود قروح البرد بعد الإصابة الأولى فإن الأعراض عادة لا تكون شديدة، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للهربس ما يلي:

-بثور صغيرة أو مجموعة من البثور على الشفتين والفم والتي تكبر ثم تتقشر.

– وخز وحكة وتهيج في الشفتين والفم.

– ألم في الشفتين والفم قد يستمر من 3 إلى 7 أيام.

علاج فيروس الهربس عند الأطفال

يعتمد العلاج على أعراض الطفل وعمره وصحته العامة، سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة.

عدوى فيروس الهربس البسيط التي تسبب تقرحات البرد هي عدوى تستمر مدى الحياة، لذلك لا يمكن التخلص منه تمامًا من الجسم عن طريق العلاج ولكن العلاج قد يساعد في تخفيف بعض أعراض قرحة البرد ويساعدها على الشفاء عاجلاً.

قد يشمل العلاج الأدوية المضادة للفيروسات وأنواع أخرى من الأدوية الموصوفة، تعمل هذه الأدوية بشكل أفضل إذا تم تناولها مبكرًا بعد ظهور أول علامة لعدوى الهربس أو تكرارها.

كيف يمكن الوقاية من الهربس؟

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابً بالهربس البسيط، فيمكن حماية طفلك بالتأكد من عدم تعرضه له، الفيروس قد يكون في اللعاب حتى في حالة عدم وجود تقرحات، لذلك يجب التأكد من اتباع إجراءات الوقاية التي تتمثل فيما يلي:

– الابتعاد عن الشخص المصاب قدر الإمكان.

– عدم استخدام أي أدوات لا تخص الطفل.

– تطهير لعب وأدوات الطفل.

– تقوية مناعة الطفل عن طريق النوم لعدد ساعات كافية وتناول الأطعمة الصحية.

إذا كان طفلك يعاني من تقرحات الهربس يجب التأكد ما يلي:

– عدم لمس أو فرك القرحة الباردة.

– عدم مشاركة الأكواب أو أدوات الأكل.

– عدم مشاركة المناشف.

– تجنب تقبيل الآخرين لتجنب نقل العدوى.