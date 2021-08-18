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«الخثلان» يوضح مراتب الصيام الأربعة ليوم عاشوراء (فيديو)

«الخثلان» يوضح مراتب الصيام الأربعة ليوم عاشوراء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، المراتب الأربعة لصوم عاشوراء.

وقال الخثلان إن المرتبة الأولى أن تصوم أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم وهي المرتبة الأكمل، والثانية أن تصوم العاشر والتاسع، والثالثة أن تصوم العاشر والحادي عشر، أما المرتبة الرابعة فأن تصوم اليوم العاشر فقط.

وأشار  إلى أن الصيام في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، وأن صوم عاشوراء يكفر المعاصي والسيئات والذنوب لسنة كاملة قبله.

وحذر من البدع والخرافات التي يبتدعها البعض في هذا الشهر الفضيل، مثل إقامة الحفلات والمآتم والتوسيع على الأهل، مؤكداً أن ذلك كله لا أصل له في الإسلام.

 

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