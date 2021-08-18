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بتداولات بلغت 5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11344 نقطة

بتداولات بلغت 5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11344 نقطة
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 47.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11344.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 143 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتكوين، ووقت اللياقة، وزجاج، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، والصقر للتأمين، وأبو معطي، وسيسكو، والحكير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.33% و6.62%.

فيما كانت أسهم شركات سابتكو، ودار الأركان، والإنماء ، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم سابك، والراجحي، وأبو معطي، وسابتكو، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 2.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24916.19 نقطة، وبتداولات بلغت 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم تقاسمتها 1539 صفقة.

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