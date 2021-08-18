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«هيئة المهندسين» تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية

«هيئة المهندسين» تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن إضافة خدمة جديدة لقائمة خدمات الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة لديها، والتي تتيح للمستفيدين الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الخدمة المضافة تشمل الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية، مضيفًا أن خدمة الاستعلام عن خدمات الشركات والمكاتب الهندسية تمكّن المستفيدين من تحديد المنطقة والمدينة المراد البحث فيها وفئتها وأنشطتها الهندسية بشكلٍ سهل ودقيق.

حيث تتضمن الخدمة الجديدة الإستعلام عن أسعار استشارات الرفع المساحي، وعقود التصميم والإشراف المحدود وتسليم المفتاح.

كما بيّن المهندس العبداللطيف أن الخدمة تهدف إلى تزويد المواطنين والمستفيدين عن معرفة تفاصيل الأسعار الفعلية لخدمات الشركات والمكاتب الهندسية المقدمة، والتي تهدف أيضًا إلى خلق روح التفاعل والمنافسة وتعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمات الهندسة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنظيم العمل المهني ورفع كفاءة الخدمات الرّقمية لدى قطاع الشركات والمكاتب الهندسية في الممكلة عبر برامجها ومبادراتها للإسهام في تسهيل وتحسين عملية البحث عن خدمات الشركات والمكاتب الهندسية لاستعراض معلوماتها للاطلاع عليها بكل يسرٍ وسهولة من المستفيدين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية. وللاستفادة من الخدمة يمكن الضغطهنا.

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