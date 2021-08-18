«حماية المستهلك» توضح حالات إلزم الوكيل بتوفير سيارة بديلة عند إجراء الصيانة

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أوضحت جمعية حماية المستهلك، الحالات التي يلتزم فيها الوكيل بتوفير سيارة بديلة عند إجراء الصيانة لصاحب السيارة.

وذكرت الجمعية أن هذه الحالات تتضمن تأخر الوكيل عن تسليم المستهلك قطع الغيار ذات الطلب المستمر مباشرة أو ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا من تاريخ الطلب إذا تعذر الانتفاع بالسيارة .

كما تضمنت الحالات إذا تعذر انتفاع المستهلك بالسيارة لخلل مشمول بالضمان، أو في حال تأخر الوكيل لأكثر من ساعة واحدة بتزويد المستهلك بوثيقة توضح تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية من وقت إحضار السيارة.

وأشارت إلى أنه يشترط إحضار السيارة في الموعد المحدد، بالإضافة إلى التأخر عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية.