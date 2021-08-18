وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم.. التخصصات ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول بروتوكول الشؤون الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات الحكومية، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– سكرتير مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)