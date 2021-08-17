الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من جامعة «الأمير سطام» للطلاب بشأن القبول بالعام الدراسي الجديد

تنبيه مهم من جامعة «الأمير سطام» للطلاب بشأن القبول بالعام الدراسي الجديد
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت جامعة الأمير سطام  تنبيهاً مهماً للطلاب بشأن القبول في العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه بناءً على توجيه وزير التعليم بشأن زيادة عدد مقاعد القبول لهذا العام 1443هـ، وبمتابعة من رئيس الجامعة، سيكون هناك إعلان عن نتائج القبول الاضافي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، مساء يوم الخميس الموافق 11 / 1 / 1443هـ .

وكانت الجامعة قد أعلنت بدء استقبال طلبات الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الإلحاقي بكليات الجامعة للعام الجامعي 1443هـ، موضحة أن التقديم يكون عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي.

مواد ذات صلة

«وَالَّذي أَطمَعُ أَن يَغفِرَ لي خَطيئَتي يَومَ الدّينِ».. تلاوة للشيخ «الدوسري»

«وَالَّذي أَطمَعُ أَن يَغفِرَ لي خَطيئَتي يَومَ الدّينِ».. تلاوة للشيخ «الدوسري»

غلق طريق «وادي وج» لتنفيذ مشروع «توسعة شبكة مياه الطائف» حتى هذا الموعد

غلق طريق «وادي وج» لتنفيذ مشروع «توسعة شبكة مياه الطائف» حتى هذا الموعد

هل تخفيف الأحمال يقلل من فاتورة الكهرباء؟.. مختص يجيب

هل تخفيف الأحمال يقلل من فاتورة الكهرباء؟.. مختص يجيب

اقتناء «الحيوانات المفترسة»..هواية محظورة وخطر يهدد حياة الإنسان (تقرير)

اقتناء «الحيوانات المفترسة»..هواية محظورة وخطر يهدد حياة الإنسان (تقرير)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>