تنبيه مهم من جامعة «الأمير سطام» للطلاب بشأن القبول بالعام الدراسي الجديد

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أصدرت جامعة الأمير سطام تنبيهاً مهماً للطلاب بشأن القبول في العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه بناءً على توجيه وزير التعليم بشأن زيادة عدد مقاعد القبول لهذا العام 1443هـ، وبمتابعة من رئيس الجامعة، سيكون هناك إعلان عن نتائج القبول الاضافي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، مساء يوم الخميس الموافق 11 / 1 / 1443هـ .

وكانت الجامعة قد أعلنت بدء استقبال طلبات الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الإلحاقي بكليات الجامعة للعام الجامعي 1443هـ، موضحة أن التقديم يكون عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي.