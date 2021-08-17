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مواطن يروي تجربته في تصدير «التمور» لأوروبا: وصفوها بالشيكولاته العربية (فيديو)

مواطن يروي تجربته في تصدير «التمور» لأوروبا: وصفوها بالشيكولاته العربية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بعنيزة والمصدر للتمور، يوسف الدخيل، تفاصيل تجربته في تصدير تمور المملكة بمختلف أنواعها إلى أوروبا.

وقال الدخيل، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن المملكة تمتلك أفضل أنواع التمور في العالم، كما أنها تتسم أيضًا بالتنوع.

وأضاف يوسف الدخيل “أنهم عندما قدموها للأطفال في المرحلة الابتدائية بهولندا بالتمور، وصفوها بأنها “شوكولاته عربية”، مشيرًا إلى إشادة الأوروبيين بسهولة بلع تمور المملكة.

 

 

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