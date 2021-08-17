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محافظة جدة تعلن عن 300 وظيفة بقطاع النقل واللوجستيات

محافظة جدة تعلن عن 300 وظيفة بقطاع النقل واللوجستيات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف في محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية عن إقامة ملتقى التوظيف 2 في قطاع النقل واللوجستيات الذي يوفر 300 وظيفة تحت مسمى سائق حافلة وشاحنة .

الوظائف الشاغرة :

  • سائق حافلة
  • سائق شاحنة

المتطلبات :

السيرة الذاتية.
الهوية الوطنية.
الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
الحضور للمسجلين مسبقاً.

تاريخ التقديم :

متاح من اليوم الثلاثاء الموافق 17-8 -2021 م الموافق 9-1-1443هـ

رابط التقديم :

وأشار البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف في محافظة جدة، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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