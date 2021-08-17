الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تويتر» تتيح ميزة الإبلاغ عن التغريدات «المضللة»

«تويتر» تتيح ميزة الإبلاغ عن التغريدات «المضللة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن شركة “تويتر” بدأت تختبر ميزة جديدة للمستخدمين تسمح لهم بالبلاغ عن التغريدات التي تبدو مضللة.

وأضاف الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الميزة تتي وضع خيار علامة على تغريدة على أنها “مضللة” بعد النقر على الإبلاغ عن تغريدة.

وتابع عبدالعزيز الرشيد أن هذه الميزة بدأت اليوم في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا وقريباً كل الدول.

 

مواد ذات صلة

«تويتر» يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجدداً 

«تويتر» يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجدداً 

مغردون يشتكون من عطل فني بتطبيق «سناب شات»

مغردون يشتكون من عطل فني بتطبيق «سناب شات»

تقني يكشف عن ميزة جديدة لـ«تويتر» مشابهة لتطبيق «انستجرام»

تقني يكشف عن ميزة جديدة لـ«تويتر» مشابهة لتطبيق «انستجرام»

تقني يكشف عن تحديث مهم لميزة إيقاف الردود على التغريدات

تقني يكشف عن تحديث مهم لميزة إيقاف الردود على التغريدات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة