في قبضة رجال الأمن.. عصابات السرقة والسطو المسلح على المنازل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن من كشف غموض عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.

وفي التفاصيل، تم القبض على 3 مقيمين تورطوا في انتحال صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.

كما تم إلقاء القبض على 6 مواطنين تعرضوا لامرأة داخل مركبتها أثناء سيرها في أحد الأحياء، وصدم أحدهم مركبتهم وهروبه من الموقع.

كما ألقى رجال الأمن القبض على على 8 أشخاص ارتكبوا 20 جريمة سطو على المنازل، فضلا عن آخرين جمعوا الأموال من مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة.