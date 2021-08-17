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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تنبيه عاجل من «مرور جدة» لسالكي طريق الأمير ماجد

تنبيه عاجل من «مرور جدة» لسالكي طريق الأمير ماجد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للمرور بمحافظة جدة تنبيهاً مهماً لسالكي طريق الأمير ماجد.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد كاملاً مع مسارات الخدمة، ابتداءً من الساعة 11م يوم الخميس الموافق 19 أغسطس وحتى الساعة 2م يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وذلك لإنشاء جسر مشاة.
ونشرت “المرور” خريطة توضيحية  للطرق البديلة حتى الانتهاء من إنشاء جسر المشاة في الموعد المحدد.

 

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