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كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن توفر 100 وظيفة بمختلف المجالات.. موعد وطريقة التقديم

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن توفر 100 وظيفة بمختلف المجالات.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

دعت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، الكفاءات الوطنية (نساء/رجال) للانضمام إلى مسيرتها الأكاديمية والمساهمة في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
الوظائف الشاغرة:-
 1- الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة والمالية:
– سكرتير تنفيذي.
– سكرتير.
– منسق إداري.
– مساعد إداري.
– منسق جودة.
– أخصائي حيوي.
– أخصائي محاكاة إكلينيكية.
– أخصائي تدريب
– أخصائي تسويق.
– مستشار ( تدريب ).
– محاسب.
– أمين صندوق.
-مسؤول حسابات.
– مساعد باحث.
– موظفة أمن.
2- الوظائف الأكاديمية والفنية:
– أستاذ مساعد.
– مدرس.
– محاضر.
– معيد.
– فني.3- وظائف تقنية المعلومات:
– أخصائي قواعد بيانات.
– مطور برامج وتطبيقات.
– فني دعم فني.
– محلل نظم.
– مبرمج.4- الوظائف الهندسية:
– فني أجهزة معدات منزلية.
– فني تكييف مركزي.
– مراقب تكييف مركزي.
– كهربائي (موزع أحمال)
– سباك.
– فني سمعيات وبصريات.
– مراقب مصمم رسومات.
– مشغل كاد.
– مصور.
– بستاني.
– دهان.
– بناء.
– مراقب زراعي.
– نجار.
– مهندس كهربائي.

5- وظائف الخدمات المساندة:
– مشرف/ـة خدمات طعام.
– طباخ.
– خباز.

موعد التقديم:-

– التقديم متاح الآن وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/01/14هـ الموافق 2021/08/22م.

طريقة التقديم:-

وأشارت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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