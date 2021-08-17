كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن توفر 100 وظيفة بمختلف المجالات.. موعد وطريقة التقديم

12:10

«إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ».. تلاوة للشيخ «الدوسري» بالمسجد الحرام