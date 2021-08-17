«المصلح»: يوم عاشوراء سيوافق الخميس.. وهذا فضل صيامه

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن يوم عاشوراء هذا العام ١٤٤٣ سيكون يوم الخميس، وذلك بناء على ما صدر عن المحكمة العليا- دائرة الأهلة.

وأضاف الشيخ خالد المصلح، أن من فضل صوم يوم عاشوراء ما يلي:

• صوم عاشوراء سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

•صوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله.

•يوم عاشوراء من شهر الله المحرم الذي صومه أفضل صيام التطوع

•يوم عاشوراء هذا العام ١٤٤٣ سيكون يوم الخميس وصيام الخميس سنة في العام كله

يذكر أن دائرة الأهلّة، بالمحكمة العليا كشفت في وقت سابق، أن الاثنين 9 أغسطس 2021، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1442 هـ، وأن الثلاثاء 10 أغسطس هو غرة شهر المحرّم لعام 1443هـ.

ووفقاً لبيان من وزارة العدل، اطلعت دائرة الأهلّة، بالمحكمة العليا، على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1443هـ، مساء يوم الأحد 29 ذي الحجة لعام 1442هـ.

وبعد الاطلاع أصدرت الدائرة قرارها المتضمن عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم مساء يوم الأحد الماضي؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم الاثنين الموافق 2021/8/9م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1442هـ، أن يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/10م، هو غرة شهر محرم لعام 1443هـ.​