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ميزة جديدة في «iOS 15» ستدفعك لتحديث نظامك

ميزة جديدة في «iOS 15» ستدفعك لتحديث نظامك
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تواصل – وكالات :

أجرت آبل بعض التعديلات الرائعة على ميزة الذكريات في الصور، والتي لا تعرض فقط المزيد من صورك القديمة على السطح، ولكنها تعرضها أيضًا بطريقة جذابة. علاوة على ذلك. هناك أدوات أفضل لتنظيم صورك والتكامل مع بعض التغييرات على مستوى النظام المقدمة في iOS 15.

يعتبر التغيير الأكبر بالنسبة لنظام iOS 15 هو الطريقة التي يتعامل بها التطبيق الآن مع الذكريات، حيث يتم عرض مجموعات الصور في المقدمة وفي المنتصف بطريقة أكثر جاذبية، وفقاً لموقع “تومز غايد” الإلكتروني.

توجد الذكريات الآن في الجزء العلوي من قسم For You، وعندما تنقر على صورة الغلاف، ستطلق عرض شرائح يتم إنشاؤه تلقائيًا، مع الموسيقى التي حددتها آبل من مكتبة الألحان الخاصة بها.

تعد الموسيقى التي تختارها آبل متناسبة بشكل عام مع الحالة المزاجية لعرض الشرائح، فمثلاً، تحصل صور الأطفال القديمة على موسيقى تصويرية حزينة، بينما تتميز الصور التي تم التقاطها في إحدى مباريات كرة القدم بموسيقى خلفية مفعمة بالحيوية.

تتميز آبل أيضًا بعناصر تحكم تفاعلية للذكريات، تتجاوز مجرد النقر على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا. يمكنك النقر على الجانب الأيسر من الشاشة للعودة إلى الصورة الأخيرة أو النقر على اليمين للتخطي للأمام. عندما يتم إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، يظهر شريط من الصور المصغرة قابل للتمرير باتجاه الجزء السفلي من الشاشة، أو يمكنك النقر فوق أيقونة الشبكة للحصول على عرض أفضل لما تتضمنه مجموعة الصور. هناك أوامر لإزالة الصور من الذاكرة أيضًا.

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