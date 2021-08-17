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«الصحة»: 98% من الحالات الحرجة للحوامل لم يتلقين لقاح كورونا

«الصحة»: 98% من الحالات الحرجة للحوامل لم يتلقين لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، أن 98%؜ من حالات الحوامل في العناية الحرجة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، هي لحوامل لم يتلقين لقاح كورونا.

وقالت الصحة بحسب “الإخبارية” إن الحامل والجنين سيكونان في خطر إذا أصيبا بالفيروس، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يحمي الحوامل من المخاطر والمرض الشديد ويقلل تعرض الحامل لمشاكل صحية نتيجة الإصابة بكورونا.

وأضافت “الصحة” أن للقاح كورونا يوفر المناعة للمرأة الحامل، وكذلك الأجسام المضادة التي تحقق المناعة للجنين.

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