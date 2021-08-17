وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات.. التخصصات والشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

– مدير قسم توحيد تقارير الشركة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير مشروع إدارة المشاريع الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي عمليات التطبيقات الأمنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)