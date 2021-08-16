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«برنامج ريف» يوضح آلية دراسة الأهلية وقبول الطلبات وصرف الدعم

«برنامج ريف» يوضح آلية دراسة الأهلية وقبول الطلبات وصرف الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج ريف أنه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

وأضاف البرنامج، في تغريدات عبر “تويتر”: “أنه في حال قبول الطلب، عليك الانتظار حتى تظهر نتيجة الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، ويتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي”.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

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